Мир В Европе от коронавируса не пострадали лишь 9 стран: карта

2020-03-05 19:00 285

В четырех странах ЕС не зафиксировано ни единого случая коронавируса. Всего 9 государств Европейского региона не сообщали об инфицированных.

Об этом гласят данные Всемирной организации здравоохранения.

Так, на данный момент коронавирус был зафиксирован уже в 23 странах ЕС, и только в Словакии, Болгарии, на Мальте и Кипре нет ни одного зараженного COVID-19.

Что касается государств, которые не являются членами Евросоюза, то от смертельной эпидемии не пострадали в Молдове, Черногории, Турции, Албании и Сербии.

Напомним, что одним из очагов заражения вирусом является Италия - там подтверждено инфицирование 3 089 человек, погибли 107. Общее число пострадавших и погибших в Европейском регионе от COVID-19 составляет 4 263 человек и 113 соответственно.