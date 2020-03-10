Политика Падение цен на нефть: в РФ грядет новая отставка правительства и невиданный кризис

2020-03-10 12:16 117

На фоне спровоцированного невероятным удешевлением нефти на мировых рынках обвала российской экономики появились новости о грядущем еще и политическом кризисе.

В частности, есть мнение, что в ближайшее время последует еще одна, уже вторая с начала года отставка российского правительства.

Напомним, в середине января, сразу же после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, премьер-министр РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

Отставка правительства произошла настолько неожиданного для его членов, что вице-премьеры и министры даже не сумели опротестовать это решение. Просто собрали в картонные коробочки свои вещи и проследовали на выход.

21 января уже новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Как водится, в Кабмин вошли и новые лица и уже знакомые, якобы очень опытные, кадры. Однако, ни тем, ни другим, ударно потрудиться не удалось. Западные санкции, а также срыв переговоров с Саудовской Аравией и последующие события привели к тому, что основной ресурс РФ - нефть тотально упала в цене. Фактически обрушив всю завязанную на этот энергоноситель экономику. Так, сегодня утром обрушились фондовые рынки Москвы. Акции крупнейший российских компаний опали в цене в среднем на 20-30%.

Это означает, что РФ стоит на краю большой финансовой пропасти, экономический кризис может грянуть в любой момент. И осложняется все еще и политическим ньюансом, новые министры оказались неспособными удержать ситуацию, скорее всего уже в ближайшие дни также станут безработными.

Как шутят по поводу российского кризиса в украинском сегменте Сети, спасти от неминуемого краха РФ может только самый эффективный премьер за всю историю. Как наверное уже догадались, речь идет об Алексее Гончаруке, который по дивному стечению обстоятельств сейчас как раз на вольных хлебах и подыскивает новую премьерскую работу. По данным наших источников, делает он это на курорте в Португалии. Но, по такому случаю, может наверное и вернуться. Такой шанс внедриться и разрушить экономику страны-врага да еще и получить за это зарплату представлчется ведь нечасто.