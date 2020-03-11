Политика В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1656

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которым в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин.

Как сообщила нардеп Виктория Сюмар ограничения вводятся на всей территори страны на три недели - с 12 марта до 3 апреля.

Каратнинные меры предусматривают:

закрытие учебных заведений

запрет массовых собраний более 200 человек

закрытие авиасообщения с некоторыми странами

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49.

Любопытно, что отменять заседания Верховной Рады новые министры из-за угрозы коронавируса не стали. Даже несмотря на тот факт, что отдельные нардепы контактировали с иностранными политиками, у которых потом был подтвержден диагноз на COVID-19.

Правительство также выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал о мерах, которые будут приняты.

Чиновник заявил, что при въезде украинцам продолжают проводить температурный скрининг, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. То есть, границы частично закроют.

Ляшко напомнил, что главными профилактическими мерами являются: тщательно дезинфицировать руки, придерживаться дистанции и не общаться с заболевшими ОРВИ.