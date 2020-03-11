Политика В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1656

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которым в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин.

Как сообщила нардеп Виктория Сюмар ограничения вводятся на всей территори страны на три недели - с 12 марта до 3 апреля.

Каратнинные меры предусматривают:

  • закрытие учебных заведений
  • запрет массовых собраний более 200 человек
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49.

Любопытно, что отменять заседания Верховной Рады  новые министры из-за угрозы коронавируса не стали. Даже несмотря на тот факт, что отдельные нардепы контактировали с иностранными политиками, у которых потом был подтвержден диагноз на COVID-19.

Правительство также выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал о мерах, которые будут приняты. 

Чиновник заявил, что при въезде украинцам продолжают проводить температурный скрининг, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. То есть, границы частично закроют.

Ляшко напомнил, что главными профилактическими мерами являются: тщательно дезинфицировать руки, придерживаться дистанции и не общаться с заболевшими ОРВИ.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса

2020-03-11 17:30 72

Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина

2020-03-11 17:15 81

Памятка украинцу на время карантина - сколько и чего запасать на каждого члена семьи

2020-03-11 14:42 837

Коронавирус в Украине: Сегодня Кабмин планирует объявить строгий карантин

2020-03-11 09:39 573

Еще новости в разделе "Политика"

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль

2020-03-11 17:00 93

Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией

2020-03-11 16:30 87

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1656

Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса

2020-03-11 13:14 219
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль 2020-03-11 17:00 93
Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией 2020-03-11 16:30 87
В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты 2020-03-11 13:41 1656
Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса 2020-03-11 13:14 219

Лента

17:30 Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса
17:23 Эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам: «Правительство не сможет…»
17:15 Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина
17:00 Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль
16:30 Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией
фото 15:45 Джаред Лето ради селфи залез на верхушку Рыбальского моста в Киеве
15:16 Доллар подошел к новой психологической отметке - уже почти 26 грн
14:42 Памятка украинцу на время карантина - сколько и чего запасать на каждого члена семьи
видео 14:27 Кличко смешно ввел в Киеве ряд ограничений из-за коронавируса
13:41 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты