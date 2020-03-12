Коронавирус В Харькове отказались закрывать школы и сады на карантин - МОЗ в бешенстве

2020-03-12 15:14 351

Городская власть Харькова отказалась закрывать детсады и школы на карантин, поскольку это создаст сложности для родителей. В МОЗ на это заявили, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса грозит уголовная ответственность.

Так, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил в комментарии Украинской правде, что городской совет действует в интересах харьковчан и сейчас эти интересы не совпадают с интересами харьковской ОГА, которая требует закрытия школ.

Сидоренко заявил, что "только за утро было получено сотни звонков в департамент образования с просьбой не вводить карантин в учебных заведениях, потому что родители не знают, что делать с детьми".

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что такое решение может повлечь административную и уголовную ответственность.

"Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. А Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина... это 100% будет административная и уголовная ответственность", - отметил Ляшко.

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