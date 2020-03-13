Коронавирус Выявлена новая опасность от коронавируса - что грозит переболевшим Covid-19

2020-03-13 10:14 177
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Коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин, считают ученые из Центра репродуктивной медицины Тунцзи в китайском городе Ухань.

Как сообщает South China Moring Post, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках. Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования, чтобы выяснить, не оказала ли инфекция влияния на их фертильность.

Такое отклонение в свою очередь может вызвать орхит - воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

"Для тех, кто заразился новым вирусом и планирует стать отцом, я бы посоветовал им пройти тест на фертильность", - сказал Ци Гуанчун, доктор из больницы в Шанхае.

Ученые также выяснили, что коронавирус Covid-19 может проникать в клетки путем объединения с ферментом Ace2, который в больших количествах присутствует в мужских половых органах.

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