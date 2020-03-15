Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видео-обращении в ночь воскресенья призвал украинцев на время отказаться от междугородних поездок по Украине.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» с ссылкой на Telegram-канал премьера.
«Я настоятельно рекомендую отказаться не только от заграничных поездок, но и от путешествий по городам Украины.»- сказал Денис Шмыгаль в своем обращении.
Премьер также напомнил о том, что в Украине продолжает действовать трехнедельный карантин в учебных заведениях, а также ограничения на проведения массовых мероприятий.
Правительство утвердило список ограничений в борьбе с коронавирусом COVID-19, согласно решению СНБО. По словам премьера ситуация в стране развивается за умеренным сценарием.