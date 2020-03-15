Коронавирус Шмыгаль призвал отказаться от поездок по Украине

2020-03-15 10:45 285
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видео-обращении в ночь воскресенья призвал украинцев на время отказаться от междугородних поездок по Украине.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» с ссылкой на Telegram-канал премьера.

«Я настоятельно рекомендую отказаться не только от заграничных поездок, но и от путешествий по городам Украины.»- сказал Денис Шмыгаль в своем обращении.

Премьер также напомнил о том, что в Украине продолжает действовать трехнедельный карантин в учебных заведениях,  а также ограничения на проведения массовых мероприятий.

Правительство утвердило список ограничений в борьбе с коронавирусом COVID-19, согласно решению СНБО. По словам премьера ситуация в стране развивается за умеренным сценарием.

 «Все зависит от каждого из нас. Совместными усилиями и действиями мы способны минимизировать влияние происходящего», — подытожил Шмыгаль.
 
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