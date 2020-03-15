Коронавирус Ад на границе, тысячи украинцев не могут попасть домой: что происходит на месте

2020-03-15 17:30 1116

После объявления карантина в Украине с 12 марта и закрытия государственной границы с 17 марта граждане кинулись массово возвращаться домой

В сети появились кадры, что творится на польско-украинской границе, в частности, на пропускном пункте "Краковец". Километровая пробка из автобусов и машин, хаос и бардак, украинцы выходят из транспорта в надежде узнать, есть ли хоть какое-то движение, передает Politeka.net со сылкой на Телеграм-канал "Легитимный".

Совершенно очевидно, что Государственная таможенная служба во главе с Максимом Нефедовым не справляется с наплывом. Как отмечают очевидцы, скорость работы именно украинской таможни поражает. Автобусы стоят уже по 12 часов в очереди.

Ранее мы сообщали, на экстренном заседании Кабмина решено, что с 17 марта по 3 апреля, будет ограничено пересечение границы на самолете, поезде и автобусе.

Отмечается, что въехать в Украину с 17 марта можно будет только на личном авто. В заявлении правительства отмечается, что всем украинцам нужно вернуться домой до этой даты. Тем гражданам, кто попал в беду, будет организована эвакуация домой спецрейсами.

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