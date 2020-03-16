Коронавирус В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека

2020-03-16 14:43 144
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ОДА.

⁃ человека, который контактировал с лицом, также подозревается на наличие COVID-19;

⁃ мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;

⁃ человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус”, — сообщили в ОГА.

По уже подтвержденным двух случаям заболевания коронавирусом в области, то в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, его лихорадит.

Касательно второго пациента, то он также получает необходимое лечение.

“Его состояние также улучшилось, уже не лихорадит”, — добавляют в облгосадминистрации.

Отмечается, что за больными осуществляют круглосуточное наблюдение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве предупредили о новом мошенничестве на лекарствах от COVID-19

2020-03-16 12:43 195

COVID-19 в Украине: Минздрав озвучил правду, которая касается жизни и здоровья украинцев

2020-03-16 09:11 726

видео Американский инфекционист о коронавирусе Covid-19: Все только начинается

2020-03-15 16:30 612

Крутые меры: за заражение COVID-19 будут штрафовать и сажать

2020-03-15 14:30 705

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Пандемия коронавируса продлится до лета, - самые оптимистичные прогнозы медиков

2020-03-16 15:45 660

В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека

2020-03-16 14:43 144

Число зараженных COVID-19 в мире превысило количество заболевших в Китае

2020-03-16 13:42 306

ПОЛНЫЙ СПИСОК Карантин в Киеве: С 17 марта Кличко ввел жесткие ограничения для жителей и гостей столицы

2020-03-16 13:14 246
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Пандемия коронавируса продлится до лета, - самые оптимистичные прогнозы медиков 2020-03-16 15:45 660
В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека 2020-03-16 14:43 144
Число зараженных COVID-19 в мире превысило количество заболевших в Китае 2020-03-16 13:42 306
ПОЛНЫЙ СПИСОК Карантин в Киеве: С 17 марта Кличко ввел жесткие ограничения для жителей и гостей столицы 2020-03-16 13:14 246

Лента

15:45 Пандемия коронавируса продлится до лета, - самые оптимистичные прогнозы медиков
15:16 Рада до 3 апреля не примет ни одного закона - заседания отменены из-за COVID-19
14:43 В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека
14:15 МИД назвал точное число украинцев, которые заражены коронавирусом
13:42 Число зараженных COVID-19 в мире превысило количество заболевших в Китае
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:14 Карантин в Киеве: С 17 марта Кличко ввел жесткие ограничения для жителей и гостей столицы
12:43 В Минздраве предупредили о новом мошенничестве на лекарствах от COVID-19
12:16 Во Львове сегодня закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС
11:42 Доллар официально уже дороже 26 грн и продолжает расти - к чему готовятся в НБУ
11:15 Самоизоляция: Украинцев официально призвали минимум две недели не выходить из дома