Коронавирус В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека

2020-03-16 14:43 144

С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ОДА.

⁃ человека, который контактировал с лицом, также подозревается на наличие COVID-19;

⁃ мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;

⁃ человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус”, — сообщили в ОГА.

По уже подтвержденным двух случаям заболевания коронавирусом в области, то в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, его лихорадит.

Касательно второго пациента, то он также получает необходимое лечение.

“Его состояние также улучшилось, уже не лихорадит”, — добавляют в облгосадминистрации.

Отмечается, что за больными осуществляют круглосуточное наблюдение.

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