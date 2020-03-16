В Черновицкой области с подозрением на Covid-19 госпитализированы еще 4 человека

С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ОДА.
⁃ человека, который контактировал с лицом, также подозревается на наличие COVID-19;
⁃ мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;
⁃ человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус”, — сообщили в ОГА.
По уже подтвержденным двух случаям заболевания коронавирусом в области, то в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, его лихорадит.
Касательно второго пациента, то он также получает необходимое лечение.
“Его состояние также улучшилось, уже не лихорадит”, — добавляют в облгосадминистрации.
Отмечается, что за больными осуществляют круглосуточное наблюдение.
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