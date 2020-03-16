Коронавирус Самоизоляция: Украинцев официально призвали минимум две недели не выходить из дома

2020-03-16 11:15 414

Минздрав призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности оставаться дома в связи с карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - , сообщает сегодня пресс-служба МОЗ.

Минздрав также напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - добавили в Минздраве.

Напомним, с 16 марта Украина на две недели закрыла границу на въезд для иностранцев. В стране уже подтверждены пять случаев заболевания, один человек скончался.

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