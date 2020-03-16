Коронавирус В Киеве зафиксированы первые 2 случая коронавируса

2020-03-16 22:04 165
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В Киеве зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - сообщили в Минздраве.

Таким образом, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев коронавируса, один из них - летальный.

Напомним, 10 марта в Киев прибыла первая партия экспресс-тестов на диагностирование коронавируса COVID-19. Их распространили по семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Также общественный транспорт столицы дезинфицируется после каждой высадки пассажиров для предотвращения распространения коронавируса в городе.

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