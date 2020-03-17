Коронавирус В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

2020-03-17 16:30 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В столице призвали отказаться от поездок на общественном транспорте

В Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Поворозник призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

"Относительно пассажирскому автотранспорту. С завтрашнего дня, допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 102

Метро Киева закроют на карантин до апреля - дата и время остановки

2020-03-17 13:44 267

ПОЛНЫЙ СПИСОК Куда в Киеве свозят людей с подозрением на коронавирус COVID-19

2020-03-17 10:39 480

В Киеве зафиксированы первые 2 случая коронавируса

2020-03-16 22:04 663

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных

2020-03-17 20:40 24

Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

2020-03-17 20:30 69

Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 102

Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$

2020-03-17 19:36 123
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных 2020-03-17 20:40 24
Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома 2020-03-17 20:30 69
Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой 2020-03-17 20:00 102
Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$ 2020-03-17 19:36 123

Лента

20:40 В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных
20:37 Утверждено снижение тарифов на отопление
20:30 Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
20:00 Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой
19:36 Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$
19:30 Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня
19:00 Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев
18:30 Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
18:00 Официальная гривня упала ниже 27 за доллар
17:30 УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня