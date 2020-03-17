Коронавирус Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра

2020-03-17 18:30 183

У трех участников труппы оперного театра подозревают коронавирус

В Днепре 43 участника труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета находятся на обсервации из-за возможности заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границы.

"В трех участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры. Их уже доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

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