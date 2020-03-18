В Украине начали действовать штрафы и уголовные наказания за нарушение карантина - что и как изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса, который вводит штрафы за нарушение правил карантина, лишение свободы до 8 лет, если это нарушение привело к гибели людей.
Также на период карантинных мер запрещается начислять пеню за несвоевременную оплату коммуналки или отключать услуги ЖКХ за неуплату.
Карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам, а работникам компаний разрешено уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.
Также закон ввел отсрочку на подачу деклараций до 1 июня, а не 1 апреля.
Закон также содержит другие нормы:
Также предусмотрен запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).
Кроме того, закон предусматривает 200 процентные премии медикам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей с коронавирусом.
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