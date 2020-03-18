Коронавирус В Украине начали действовать штрафы и уголовные наказания за нарушение карантина - что и как изменится

2020-03-18 13:14 237
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса, который вводит штрафы за нарушение правил карантина, лишение свободы до 8 лет, если это нарушение привело к гибели людей.

Также на период карантинных мер запрещается начислять пеню за несвоевременную оплату коммуналки или отключать услуги ЖКХ за неуплату.

Карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам, а работникам компаний разрешено уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.

Также закон ввел отсрочку на подачу деклараций до 1 июня, а не 1 апреля.

Закон также содержит другие нормы:

  • проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ О публичных закупках;
  • стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
  • контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Также предусмотрен запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

Кроме того, закон предусматривает 200 процентные премии медикам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей с коронавирусом.

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