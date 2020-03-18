Коронавирус Зеленский подписал жесткий закон, первые штрафы уже начались: "До 170 тысяч гривен"

2020-03-18 19:05 792

В Украине введены штрафы за нарушение правил карантина

Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.

Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.

По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

Штрафы грозят немаленькие – местами могут достигать 170 тыс. гривен.

Ранее в Киеве водитель трамвая вызвал полицию из-за нарушений правил карантина.



Так, киевский водитель трамвая отказался ехать дальше после того, как в его вагон зашли больше 10 пассажиров. Более того, большая часть киевлян были без масок, поэтому водитель вызвал полицию, ссылаясь на постановление Верховной Рады.

Инцидент произошел на улице Закревского, где после остановки одного трамвая, возникла пробка из 10 вагонов. Патрульные (половина их была также без масок) запретили движение трамвая, пока не будут выполнены нормы перевозки во время усиленного карантина. Полицейские уточнили, что водитель трамвая в данной ситуации поступил правильно.

Напомним также, время карантина в связи с распространением коронавируса правоохранители возьмутся за пенсионеров, людей с инвалидностью и малообеспеченных.

Они будут обходить места проживания этих категорий населения, чтобы узнать, нужна ли им помощь и социальный патронаж.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Александр Фацевич во время селекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений.

На обходы отправят сотрудников подразделений превенции, в частности участковых и представителей секторов реагирования патрульной полиции. По словам Фацевича, такие меры будут предприниматься «исключительно в целях индивидуальной защиты».



Как такая инициатива будет реализовываться в Харькове, местные правоохранители пока не знают. Инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области Ангелина Дисская сообщила, что пока что они не получали никаких инструкций по этому поводу, но не исключает, что они могут поступить позже.

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