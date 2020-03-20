За минувшие сутки в Украине 56 подозрений на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 20 марта.
Всего с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19. По состоянию на данное время в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.
Коронавирусная инфекция зафиксирована:
Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 2 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
Киев - 3 случая
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