Коронавирус COVID-19 в Украине: Сколько зараженных и подозрений по областям

2020-03-20 11:42 540
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За минувшие сутки в Украине 56 подозрений на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 20 марта.

Всего с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19. По состоянию на данное время в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.

Коронавирусная инфекция зафиксирована:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

Киев - 3 случая

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