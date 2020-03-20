Коронавирус Интим не предлагать: Из-за коронавируса в ЕС стали безработными 25 тысяч путан

2020-03-20 22:12 117
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Работницы секс-индустрии в знаменитом квартале Красных фонарей в столице Нидерландов Амстердаме остались без работы из-за COVID-19.

В стране закрыты все заведения, в которых оказываются сексуальные услуги. Однако девушки не останутся без средств к существованию.

Жители Нидерландов организовали сбор средств в поддержку "жриц любви" на специальной краудфандинговой платформе.

Удалось собрать уже около пяти тысяч евро. Организаторы намерены выдавать по 40 евро тем девушкам, у которых наиболее бедственное финансовое положение.

Напомним, в Нидерландах проституция является легальной. Работники этой сферы платят налоги наравне с другими гражданами страны. В секс-индустрии занято около 25 тысяч человек.

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