Коронавирус Украинских студентов-медиков мобилизуют для борьбы с Covid-19

2020-03-24 18:30 168



Они будут осматривать пациентов, мерить им температуру, а также оценивать состояние

Украинские студенты-медики будут задействованы в борьбу с эпидемией коронавируса в стране – теперь для того, чтобы разгрузить семейных врачей они будут выезжать на вызовы и оценивать состояние тяжести пациентов. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во вторник, 24 марта.

Что будут делать студенты?

По его словам, студенты будут осматривать пациентов, мерить им температуру, а также оценивать состояние тяжести болезни.

"Сейчас мы отрабатываем алгоритм мобильных бригад, которые должны будут пойти на поддержку помощи семейным врачам, ведь семейных врачей может не хватать, чтобы первыми выезжать на помощь на дому", - рассказал он.

Ляшко отметил, что после осмотра студенты-медики должны вызвать скорую помощь или установить медико-санитарное наблюдение за пациентом с семейным врачом и проводить лечение больного в амбулаторных условиях.

"Также студентов-медиков мы готовы будем научить проводить експерс-тесты для того, чтобы можно было проводить "сортировки" больных месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы", - добавил Ляшко.

Основные тезисы из брифинга главного санитарного врача Виктора Ляшко:

По состоянию на сегодня 97 случаев заражения. (Новых случаев: 10 в Киевской области, 13 в Черновицкой и 1 в Тенопольской.).

У нас не появится массовое заражение, если украинцы будут соблюдать рекомендации МОЗ. Особенно это касается пожилых людей – они в группе риска.

Сейчас проходят лабораторные испытания отечественных тест-систем. Точность будет такая же, как и у зарубежных ПЦР.

Есть разные расчеты по перспективе заболевания – от 200 000 до 1 000 000 человек. Точно так же прогнозировали и в Китае, но карантин помог уберечь от этого.

Как писали "Вести.ua", с 12 марта в Украине введен карантин: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, приостановлено транспортное сообщение. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше