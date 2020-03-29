Коронавирус Ученые определили температуру, при которой коронавирус особенно активен и опасен

2020-03-29 20:00 486

Исследовательская группа из Университета Гонконга установила температуру, при которой коронавирус становится особенно активен. Это температура чуть выше ноля градусов Цельсия.

Результаты исследования поведения нового вируса под названием "Стабильность SARS-CoV-2 в различных условиях окружающей среды" опубликованы на портале medRxiv.

Как определили ученые, "любимой" для коронавируса оказалась температура около четырех градусов выше ноля (по шкале Цельсия). Если не проводить дезинфекцию, в таких условиях вирус будет оставаться активным в течение 14 дней.

Вообще вирус оказался довольно живучим. SARS-CoV-2 может переносить высокие температуры: при 70 градусах он дезактивируется в течение лишь пяти минут. Например, вирус гриппа при 56℃ выше ноля погибает за 3 минуты. А при самой комфортной для коронавируса температуре +4 ℃ он сохраняет активность в два раза меньше - в течение одной недели.

Кроме того, гонконгские ученые еще раз провели эксперимент, чтобы выяснить, на каких поверхностях коронавирус может оставаться активным дольше всего. Оказалось, что на бумаге он дезактивируется через три часа, на одежде и обработанном дереве держится до двух дней, на стекле - четыре дня, на пластике - до недели. Семь дней коронавирус может оставаться на поверхности медицинских масок. В связи с этим ученые призвали тщательно их дезинфицировать. Выводы гонконгских исследователей можно сравнить с результатами аналогичного эксперимента американцев.

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