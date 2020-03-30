Коронавирус Евросоюз выделил Украине миллиарды на борьбу с коронавирусом: на что направят деньги

2020-03-30 19:30 312
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Европейский Союз отреагировал на потребности Украины и готов выделить Украине средства для защиты населения от распространения коронавируса.

Организация приняла решение о выделении пакета помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 миллиарда гривен). Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Данная сумма будет направлена на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19", - уточнил глава правительства.

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