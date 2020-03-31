Коронавирус Находящегося на обсервации в Казацком туриста срочно госпитализировали

2020-03-31 09:14 216
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Пассажира авиарейса Доха-Киев, который находился на обсервации в отеле Казацкий, госпитализировали с повышенной температурой.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на обсервацию вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили 30 марта. Вскоре после поселения ему стало плохо и у него поднялась температура тела. На место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение к медицинскому учреждению обеспечили полицейские.

Сейчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания на коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение относительно обследования всех лиц, с которыми он контактировал.

В понедельник, 30 марта, в отеле Казацкий, который принадлежит Министерству обороны Украины, разместили 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. Некоторые из прибывших не согласились на обсервацию, за что были оштрафованы.

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