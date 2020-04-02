Коронавирус Зачем носить марлевую маску, если от коронавируса она не защищает и чем она лучше респиратора

2020-04-03 08:33 924
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Минздрав дал четкие пояснения относительно масочного режима. В частности, гражданам настоятельно не рекомендует посещать общественные места без защитной маски. Причина в том, что всех окружающих изначально следует рассматривать, как потенциально зараженных.

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем без маски не заходить в общественные заведения - магазины, аптеки и другие места.

Потому что всех вас мы рассматриваем в качестве потенциальных больных. Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделения биологического материала уменьшается, и не достигает 1, 5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью ", - заявил главный санврач Украины, замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

По его словам респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, но не выполняют функцию защиты других людей от потенциального больного.

Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни, подчеркнул Ляшко.

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