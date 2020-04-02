Украинцам ослабили нормы карантина
Во время карантина разрешили:
Также правительство опубликовало ряд рекомендаций. Среди них круглосуточная работа аптек. Ритейлерам советуют допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, приэтом между людьми должно соблюдаться растоние в 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что правоохранители ограничивают въезд и выезд в городах и селах Украины в связи с распространением китайского вируса.
Так, особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, которая является одним из лидеров распространения болезни в Украине. Теперь на территорию Буковины смогут попасть только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Людей туда будут пускать только тех, кто там проживает.
В Сумской области перекрыли въезды в село Казачье, где зафиксировано восемь случаев заражения.
Аналогичные меры ввели в селе Тынное на Ровенщине, где заболели 10 человек, трое - умерли.
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