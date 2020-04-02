Коронавирус Ослабление карантина, власть разрешила работать, но не всем: что теперь делать украинцам

2020-04-02 16:30 267
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцам ослабили нормы карантина

 Об этом идет речь в решении Кабмина, которое было опубликовано 2 апреля.

Во время карантина разрешили:

  • продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;
  • продажу суточного молодняка домашней птицы;
  • функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство опубликовало ряд рекомендаций. Среди них круглосуточная работа аптек. Ритейлерам советуют допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, приэтом между людьми должно соблюдаться растоние в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что правоохранители ограничивают въезд и выезд в городах и селах Украины в связи с распространением китайского вируса.

Так, особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, которая является одним из лидеров распространения болезни в Украине. Теперь на территорию Буковины смогут попасть только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Людей туда будут пускать только тех, кто там проживает.

В Сумской области перекрыли въезды в село Казачье, где зафиксировано восемь случаев заражения.

 Заблокирован въезд и выезд из райцентра Камянка Черкасской области - там на днях выявили 28 случаев заражения.

Аналогичные меры ввели в селе Тынное на Ровенщине, где заболели 10 человек, трое - умерли.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов

2020-04-02 17:23 156

Двойной удар по РФ: Путин не сдержался и выдал детали катастрофы...

2020-04-02 16:44 231

Декларация Кивы: Заработок на отмывании денег и новый «крузак» брата

2020-04-02 16:29 237

В РФ окончательно пустили ситуацию с короновирусом на самотек

2020-04-02 12:52 486

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав

2020-04-02 17:30 150

В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов

2020-04-02 17:23 156

В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев

2020-04-02 17:09 150

В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса

2020-04-02 17:00 195
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав 2020-04-02 17:30 150
В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов 2020-04-02 17:23 156
В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев 2020-04-02 17:09 150
В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса 2020-04-02 17:00 195

Лента

17:30 В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав
17:23 В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов
17:09 В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев
17:00 В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса
16:44 Двойной удар по РФ: Путин не сдержался и выдал детали катастрофы...
16:30 Ослабление карантина, власть разрешила работать, но не всем: что теперь делать украинцам
16:29 Декларация Кивы: Заработок на отмывании денег и новый «крузак» брата
16:11 В России назвали дату начала испытаний вакцины от коронавируса. Вызвались 60 добровольцев
16:00 Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений
15:45 Джоан Роулинг открыла развлекательный сайт для детей, которые на карантине