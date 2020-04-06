Коронавирус Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков

2020-04-06 17:45 117

6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах (для каждого класса определенный канал - Ред.). Кроме того, видео будет доступно на youtube-канал МОН и сервисе MEGOGO.

В описании под видео учителя будут оставлять домашние задания и ссылки на электронные варианты учебников.

Собрали расписание уроков онлайн школы для 5-11 классов, а также посмотрели, как прошел первый школьный теледень.

Как прошел первый день

Уроки записывают 40 учителей из Киева. Съемки проходят в Новопечерской школе в центре столицы. В них приняли участие украинские спортсмены, телеведущие, певцы. Они присутствуют на уроках и отвечают на вопросы учителей. В среднем записи длятся 20-30 минут.

5 класс сегодня походил отнимание десятичных дробей и предлоги места на английском.

6 классу рассказывали про транспорт на английском языке, уравнения - на математике, хвощи и плауны - на биологии.

У 7-классников на уроке английского было два телеученика - спортсмен и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк и актер студии "Мамахохотала" Женя Янович. Последний рассказал, что во время глобализации два главных языка для украинцев: украинский и английский.

8 класс изучал времена глаголов на английском, гетманщину времен Ивана Мазепы и квадратные уравнения.

9 классу рассказывали про сложные предложения на уроке украинского, общественно-политическую жизнь в Украине в 60-80-х годах ХХ века, геометрическую прогрессию и пищевую промышленность Украины.

10 класс узнал о морфологической норме существительного, производной функции, парообразовании и правовом статусе украинских земель в составе Польши. Учениками на уроке истории были украинские блогеры.

У 11 класса сегодня было четыре урока и две физкульт-разминки: украинский язык, алгебра, физкультура, физика, история Украины. Телеучителя рассказывали про основные правила комбинаторики, квантовые свойства света, а также про перестройку в СССР.

6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах (для каждого класса определенный канал - Ред.). Кроме того, видео будет доступно на youtube-канал МОН и сервисе MEGOGO. В описании под видео учителя будут оставлять домашние задания и ссылки на электронные варианты учебников. Собрали расписание уроков онлайн школы для 5-11 классов, а также посмотрели, как прошел первый школьный теледень. Как прошел первый день Уроки записывают 40 учителей из Киева. Съемки проходят в Новопечерской школе в центре столицы. В них приняли участие украинские спортсмены, телеведущие, певцы. Они присутствуют на уроках и отвечают на вопросы учителей. В среднем записи длятся 20-30 минут. 5 класс сегодня походил отнимание десятичных дробей и предлоги места на английском. 6 классу рассказывали про транспорт на английском языке, уравнения - на математике, хвощи и плауны - на биологии. У 7-классников на уроке английского было два телеученика - спортсмен и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк и актер студии "Мамахохотала" Женя Янович. Последний рассказал, что во время глобализации два главных языка для украинцев: украинский и английский. 8 класс изучал времена глаголов на английском, гетманщину времен Ивана Мазепы и квадратные уравнения. 9 классу рассказывали про сложные предложения на уроке украинского, общественно-политическую жизнь в Украине в 60-80-х годах ХХ века, геометрическую прогрессию и пищевую промышленность Украины. 10 класс узнал о морфологической норме существительного, производной функции, парообразовании и правовом статусе украинских земель в составе Польши. Учениками на уроке истории были украинские блогеры. У 11 класса сегодня было четыре урока и две физкульт-разминки: украинский язык, алгебра, физкультура, физика, история Украины. Телеучителя рассказывали про основные правила комбинаторики, квантовые свойства света, а также про перестройку в СССР. Один-два раза в день, в зависимости от количества уроков их разбавляют пятиминутками физкультуры - руханками. Для всех классов записали один вариант физкультминутки. В первый день телеуроков гостями руханки стали украинские хореографы Женя Кот, известный по шоу "Танцы со звездами" и его супруга Наталья Татаринцева. Школьникам предложили сделать несложную разминку под песню украинской исполнительницы Светланы Тарабаровой.

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