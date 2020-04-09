Коронавирус В Офисе президента уже рассматривают введение чрезвычайного положения

2020-04-09 13:12 936
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Вопрос введения чрезвычайного положения в Украине в связи с коронавирусом уже обсуждался в Офисе президента.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде, условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много разных факторов", - заявил он.

В Офисе президента Владимира Зеленского добавили, чрезвычайное положение - это меры, которые помогут контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.

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