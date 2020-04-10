Коронавирус Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом

2020-04-11 00:03 141
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений. Об этом он сказал в эфире "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу, 10 апреля.

Глава Минздрава заверил, что Кабинет министров ежедневно занимается обеспечением медработников средствами индивидуальной защиты.

"Действительно, у нас из 2 203 заболеваний на сегодня - 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты", - рассказал Степанов.

По его словам, каждый день прилетают самолеты с респираторами, костюмами биозащиты и очками.

"Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сообщил министр.

Напомним, в Закарпатской области жертвой коронавирусной болезни стал медицинский работник. Местные СМИ пишут, что умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района. Он умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице.

Так, 8 апреля сообщалось, что на территории Закарпатской области лабораторно подтверждено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, четверо из зараженных являются медицинскими работниками.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 69 летальных исходах от коронавируса с начала эпидемии, а выздоровел 61 зараженный.

При этом в мире количество летальных случаев, связанных с коронавирусом Covid-19 превысило 100 тысяч, а заразились более 1,6 миллиона человек.

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