Коронавирус Филарет на Пасху причащал по 50 людей из одной ложечки

2020-04-20 19:30 213
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В воскресенье, 19 апреля, глава УПЦ КП Филарет принимал верующих во Владимирском соборе на Пасху, несмотря на призывы оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Бабель".

"В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а затем все по очереди целуют Библию. После благословения Филарет по очереди причащает примерно 50 человек из одной ложки", - пишет издание.

После этого он пошел освящать корзины с куличами и пакеты с едой. Расходиться люди и сами священники начали ближе к трем часам ночи.

Напомним, недавно глава УПЦ КП заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. После этого на него в суд подали ЛГБТ-активисты.

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