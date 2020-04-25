Коронавирус Пенсионный фонд экстренно предупредил украинцев, деньги получат не все: что нужно знать

2020-04-26 00:06 285
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Украинские пенсионеры начали получать «карантинную» тысячу

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что выплаты уже начались с 23 апреля.

Деньги должны автоматически быть зачислены на карты пенсионеров. Что же касается сроков выплат, то в ПФУ сообщили: 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Еще трем с половиной миллионам украинских пенсионеров, которые получают деньги по почте, доставить деньги должны почтальоны в течение пяти календарных дней со дня поступления средств.

В случае невозможности выплаты денежной помощи в указанные пять дней ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабинет Министров на заседании 22 апреля принял решение не учитывать тысячу гривен помощи при расчете субсидий.

«Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни (китайский вирус, - Ред.)... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии», - сказано в постановлении.

Согласно решению правительства, на единоразовую помощь в размере 1000 гривен в апреле могут рассчитывать:

инвалиды детства;

дети с инвалидностью (кроме тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);

получатели временной помощи для безработных, которые не достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

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