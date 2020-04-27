Коронавирус Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз

2020-04-27 18:00 177

В Украине в мае от курса доллара стоит ждать неожиданностей, поскольку он будет варьироваться в диапозоне от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

При этом, по словам финансового аналитика Владимира Мазуренко, курс будет в том числе зависеть от того, как быстро закончится карантин.

"Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривни по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 гривен за доллар", – уточнил изданию он.

Примерно такие же оценки озвучивает и руководитель отдела аналитики "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что курс в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 27,1 гривен за доллар.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 гривен", – прогнозирует Иосуб.

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