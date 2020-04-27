Коронавирус Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 114
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше


В Финляндии могут отказаться от украинских работников

Из-за противоречивых заявлений Киева о стремлении Украины "сохранить работников" в Финляндии могут больше не принять украинских заробитчан. Об этом заявил постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus, передает издание Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала она.

Срыв сезона в Финляндии

В издании говорится, что если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы в Финляндию, у местных фермеров могут возникнуть серьезные проблемы со сбором урожая.

Как известно, ранее Финляндия договорилась о прибытии 1500 украинцев в 2020 году. На данный момент в страну приехали лишь 200 человек, и допускается возможность того, что остальных уже не пропустят.
Приостановка чартерных рейсов

Отметим, что украинская власть пока не приняла официального документа о запрете граджанам выезжать на сезонные работы. В то же время согласно данным некоторых СМИ, запрет действует иначе – через разрешения на чартерные рейсы.

По словам эстонского посла Каймо Кууска, Финляндия этой весной планировала привезти из Украины около 14 тысяч работников, но сейчас украинское правительство приостановило чартерные рейсы.

"Были длительные переговоры, и в итоге Финляндии удалось убедить Украину. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше не выпускают за границу", - рассказал он.

Что сказали в МАУ

В МАУ заявили, что в ближайшее время из Борисполя будет выполнено несколько рейсов в Финляндию с украинскими гражданами, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране.
Украинская власть хочет "сохранить" заробитчан

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил, что заробитчане могут быть полезными для экономики Украины, поэтому их «надо сохранить».

"Действительно, уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине тоже полно работы", - заявил тогда Денис Шмыгаль.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кличко рассказал о выходе Киева из карантина

2020-04-27 17:30 192

С 1 мая в Киеве начнут автоматически штрафовать водителей - где стоят видеокамеры

2020-04-27 11:16 690

В Минздраве посоветовали не затягивать с обращением к врачу при отравлении из-за смога

2020-04-26 12:30 942

Пенсионный фонд экстренно предупредил украинцев, деньги получат не все: что нужно знать

2020-04-26 11:00 44967

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 102

Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 114

НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля

2020-04-27 19:00 111

Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 165
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит 2020-04-27 20:00 102
Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева 2020-04-27 19:30 114
НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля 2020-04-27 19:00 111
Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса 2020-04-27 18:30 165

Лента

20:00 Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит
19:30 Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева
19:00 НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля
18:30 Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса
18:00 Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз
17:30 Кличко рассказал о выходе Киева из карантина
17:00 Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки
16:30 Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса
15:46 Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков
15:13 В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19