Коронавирус Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 114



В Финляндии могут отказаться от украинских работников

Из-за противоречивых заявлений Киева о стремлении Украины "сохранить работников" в Финляндии могут больше не принять украинских заробитчан. Об этом заявил постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus, передает издание Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала она.

Срыв сезона в Финляндии

В издании говорится, что если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы в Финляндию, у местных фермеров могут возникнуть серьезные проблемы со сбором урожая.

Как известно, ранее Финляндия договорилась о прибытии 1500 украинцев в 2020 году. На данный момент в страну приехали лишь 200 человек, и допускается возможность того, что остальных уже не пропустят.

Приостановка чартерных рейсов

Отметим, что украинская власть пока не приняла официального документа о запрете граджанам выезжать на сезонные работы. В то же время согласно данным некоторых СМИ, запрет действует иначе – через разрешения на чартерные рейсы.

По словам эстонского посла Каймо Кууска, Финляндия этой весной планировала привезти из Украины около 14 тысяч работников, но сейчас украинское правительство приостановило чартерные рейсы.

"Были длительные переговоры, и в итоге Финляндии удалось убедить Украину. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше не выпускают за границу", - рассказал он.

Что сказали в МАУ

В МАУ заявили, что в ближайшее время из Борисполя будет выполнено несколько рейсов в Финляндию с украинскими гражданами, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране.

Украинская власть хочет "сохранить" заробитчан

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил, что заробитчане могут быть полезными для экономики Украины, поэтому их «надо сохранить».

"Действительно, уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине тоже полно работы", - заявил тогда Денис Шмыгаль.

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