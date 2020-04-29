Коронавирус Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."

2020-04-29 20:30 159
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Правительство Украины готово договариваться с европейскими странами, которые хотят пригласить украинцев на сезонные заработки

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что уже провел встречу с послом Евросоюза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

По словам Шмыгаля, Украина будет готова пойти навстречу европейским странам и разрешить выезд заробитчан, но только на определенных условиях.

Ключевым условием премьер назвал легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

«Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции», - заявил Шмыгаль.

При этом глава Кабмина отметил, что на сегодняшний день украинское правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Ранее мы рассказывали, что украинцев хотели вывозить из страны для спасения Польши. Известно, что Варшава готовила чартерный рейс, который должен был привезти в страну украинских работников.

Однако, в условиях карантина украинцам запретили выезжать на заработки. Украинцев буквально снимают с самолетов, а оставшийся рейсы отменяют.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

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