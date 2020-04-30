Коронавирус Украинцев ждут погодные "качели": синоптик дала прогноз на майские праздники

2020-04-30 17:00 114
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В четверг, 30 апреля, в Киеве, центральных и южных областях ожидается дождь и гроза, 1 мая осадки распространятся на ряд западных областей.

Об этом рассказала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что осадки ожидаются на севере страны, центре и юге, в остальных регионах погода будет сухой.

"Циклон локальный побудет с центром практически над Киевом. Он, хотя и мал, однако принесет дожди и грозы на значительной территории Украины - Север, Запад, может дойти до Винницкой и Одесской области. Другие районы - в сухой погоде", - отметила она.

По словам Натальи Диденко, дожди продлятся 1 мая, однако сухих регионов станет больше.

 "1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятны в Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков", - добавила синоптик.

По ее словам, температура воздуха в эти дни ожидается от 15 градусов тепла на западе и в центре страны, где будут активные осадки, и до 24 градусов в сухих областях.

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