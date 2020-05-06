Коронавирус ПриватБанк опубликовал график работы на майские праздники

2020-05-06 21:30 72
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ПриватБанк объявил об изменениях в работе своих отделений на праздник 9 мая, рассказав, как они будут функционировать в рабочие и нерабочие даты.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Следует отметить, что в этом году 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на субботу. Таким образом, 11 мая также будет выходным.

График работы отделений ПриватБанка 9 мая:

8 мая - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).

9 мая - все отделения не работают.

10 мая - все отделения не работают.

11 мая все отделения банка не работают.

Посмотреть карту со всеми отделениями в Украине и их график работы можно по ссылке.

Вдобавок к этому, в ПриватБанке сообщили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24, а также служба поддержки остаются работать круглосуточно.

Ранее «Хвиля» писала, что в последнее время в Украине наблюдался стремительный онлайн-переводов и транзакций, проводимых в интернете. Однако новость ПриватБанка об изменении правил перевода с карты на карту может существенно повлиять на данный процесс.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины показал график работы финучреждения с 9 по 11 мая.

Согласно этому графику, если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий день после нерабочего или праздничного дня.

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