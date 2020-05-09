Коронавирус Зеленский пояснил как заробитчане будут выезжать на работу

2020-05-10 14:00 549

Украина отпустит заробитчан на работу заграницу, только если принимающая страна возьмет на себя обязательства по обеспечению их проживания и медицинской страховки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Закарпатской области.

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связами с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - сказал президент Владимир Зеленский.

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