Коронавирус Украинцев предупредили о ночных заморозках

2020-05-11 20:30 252

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий по стране, в том числе ночных заморозках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы. Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2°. В Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град. Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5°. Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5°", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, синоптики спрогнозировали изменение погоды в Украине.

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