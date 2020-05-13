Коронавирус Шмыгаль заверил, что украинцам не запрещено выезжать на работу за границу

2020-05-13 19:30 186
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Кабинет министров Украины не ограничивал и не запрещал выезд украинских граждан на работу за границу. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что если наших граждан приглашают на работу в европейские страны, то это должна быть официальная работа, должны быть медицинские гарантии, должна быть гарантия возвращения людей сюда, гарантия их нормальных работы и условий проживания там. На официальном уровне мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах", - отметил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о "заботе о наших гражданах".

"Также важным моментом является то, что если мы сегодня говорим, что люди едут на работу в Европу, то это не должен быть двухнедельный туризм: импорт-экспорт коронавируса", - заявил премьер.

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