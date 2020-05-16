Коронавирус Зеленский подписал закон об усилении тестирования украинцев на коронавирус

2020-05-16 13:00 300

В пятницу, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 587-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни". Законом вводится усиленное тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно закону, в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц на амбулаторном и стационарном уровнях. Также обязательное тестирование распространяется на медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, сотрудников полиции, Национальной гвардии и других работников, привлеченных к борьбе с коронавирусом.

"Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США", - заявили в Офисе президента.

Также этот закон позволяет привлекать на общественных началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

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