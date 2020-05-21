Коронавирус Украина полностью снимет ограничения на границе в середине июля — Аваков

2020-05-21 21:30 153
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Работу международных пунктов пропуска на государственной границе Украины в обычном режиме восстановят в середине июля 2020 года.

Такой прогноз озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме», - сказал он.

Напомним, что с 22 мая открывают 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Пересечение границы с РФ и Беларусью остается ограниченным из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах.

До 22 июня Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин по всей стране.

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