Коронавирус Идеальная среда: китайские ученые выяснили оптимальную температуру для развития Covid-19

2020-05-28 17:30 129

Китайские ученые выяснили, какая температура наиболее подходит для развития коронавируса Covid-19, сообщает Xinhua.

Так, им удалось определить, что более половины всех подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной болезнью произошло в местах с температурой воздуха от 5 до 15 градусов по Цельсию.

К таким выводам пришли ученые из Университета Ланьчжоу.

Они пытались выяснить параметры окружающей среды, в которых вирус может выжить, чтобы понять его глобальную схему распространения.

Связь температурных условий и заболеваемости населения изучалась на основе данных приблизительно 3,75 миллиона подтвержденных в мире случаев COVID-19 в 185 странах и регионах с 21 января по 6 мая.

"Исследователи обнаружили, что в местах от 5 до 15 градусов по Цельсию зарегистрировано 60 процентов подтвержденных случаев COVID-19. Кроме того, примерно 73,8% подтвержденных случаев были сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью от 3 до 10 грамм на каждый кубический мет", - рассказали в агентстве.

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