Мир Япония подняла истребители в ответ на китайские дроны возле Тайваня

2023-08-28 22:15

 

Министерство обороны Японии в понедельник завило, что для наблюдения за китайским военным беспилотником, который пролетел вблизи Тайваня, в воздух был поднят истребитель, сообщает Reuters.

Детали

Министерство обороны Японии сообщило, что активировало истребитель для проведения наблюдения за китайским военным беспилотником BZK-005, который был замечен утром между самым западным японским островом Йонагуни и Тайванем.

По информации Министерства, разведывательный беспилотник прибыл из Восточно-Китайского моря к северу от Тайваня и двигался в направлении канала Баши, который расположен между южным побережьем Тайваня и Филиппинами.

Напомним

Ранее, 25 августа, сообщалось, что 13 китайских военных самолетов зашли в зону воздушной безопасности Тайваня и пять военно-морских кораблей Китая зафиксировали вблизи острова.

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