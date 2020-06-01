Коронавирус Специалисты объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

2020-06-01 18:00 51
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Маску и перчатки необходимо носить в том числе и на улице, так как соблюдать социальную дистанцию во время пандемии COVID-19 не всегда возможно.

Специалисты объяснили, что контакты с другими людьми могут быть неизбежными, например, на остановках или в пешеходных переходах. Для того, чтобы защититься от заражения коронавирусом, необходимо носить маску и перчатки. Защитные средства, при этом, нельзя надевать и снимать несколько раз за прогулку. «Снимая грязные перчатки, можно легко перенести вирусные частицы на кожу», — говорят эксперты ведомства.

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