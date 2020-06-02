Коронавирус Covid-19 пришел в Минздрав, выявлен первый зараженный чиновник МОЗ

2020-06-02 13:16 135

Среди работников аппарата Министерства здравоохранения Украины выявлен первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

"Вчера в аппарате Минздрава был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной болезнью. Сразу в соответствии с утвержденными МЗ алгоритмами был определен круг контактных лиц, проведено тестирование, определенную массу людей отправят на самоизоляцию", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинге.

Напомним, в течение последних суток в Киеве зафиксировали 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, пятеро из зараженных - медики. Всего в столице подтверждено 3 071 случай заражения.

Всего за период пандемии зафиксировали 24 340 случаев заражения китайским коронавирусом нового типа.

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