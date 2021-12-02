Коронавирус В США обнаружен первый зараженный новым штаммом коронавируса Омикрон

2021-12-02 13:14

В американском штате Калифорния подтверждено заражение новым штаммом коронавируса Омикрон у одного из жителей. 

Как сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, у американца, который девять дней назад вернулся домой из Южно-Африканской Республики, наблюдаются слабо выраженные симптомы заболевания. Отмечается, что пациент полностью вакцинирован от COVID-19.

Мужчина находится на самоизоляции. Все контактировавшие с ним лица прошли тестирование. "Результаты их тестов на коронавирус до настоящего момента остаются отрицательными", - подчеркнул инфекционист.

Напомним, мутация Омикрон подтверждена уже более чем в 20 странах: Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Гонконге, Израиле и других.

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В Украине подтвердилось более 13,5 тыс новых случаев COVID-19, лидирует Киев 2021-12-02 12:46
ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине расширяется список профессий, для которых обязательна вакцинация - требования и условия 2021-12-02 09:03