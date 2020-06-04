Коронавирус В США создали первый в истории антибиотик, способный уничтожать любой патоген

2020-06-05 11:14 216
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Исследователи Принстонского университета в США обнаружили соединение, которое побеждает самые устойчивые к антибиотикам бактерии. 

Так, соединение SCH-79797, обладающее двойным действием, может одновременно прокалывать стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту в их клетках. При этом у бактерий не вырабатывается к нему лекарственной устойчивости.

Интересно, что за последние тридцать лет не появилось ни одного нового препарата, способного убивать грамотрицательные бактери, которые, в отличие от грамположительных, защищены внешним слоем, оберегающим их от большинства антибиотиков.

Как заявил профессор Земером Гитай, SCH-79797 одновременно атакует изнутри и снаружи, и может уничтожить даже самых сильных противников − от кишечной палочки Escherichia coli до стафилококка и гонококка, устойчивых ко всем известным антибиотикам.

"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грамположительные и на грамотрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков", − завил Гитай.

Он указал, что соединение назвали "иррезистин".

Основная проблема антибиотиков заключается в том, что бактерии быстро вырабатывают к ним резистентность, однако исследования показали, что ни один патоген не может противостоять SCH-79797.

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