ВОЙНА В Украине С 1 августа в Украине антибиотики продаются только по рецепту доктора

2022-08-01 08:25

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, с 1 августа аптеки будут отпускать антибиотики только по рецепту. Исключение – оккупированные территории и районы проведения боевых действий.

Отпуск по рецепту распространяется на все препараты, относящиеся к антибактериальным лекарственным средствам во всех формах, в том числе глазные капли, топические антибиотики и т.д.

Рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Отпуск электронных рецептов смогут осуществлять врачи всех уровней медицинской помощи, независимо от формы собственности заведения, при подключении заведения и его работников к электронной системе.

До конца текущего года продлится переходный период, в течение которого будут функционировать как электронные, так и бумажные рецепты.

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Во временно оккупированный Мариуполь подвезли большую партию тяжело раненных оккупантов 2022-08-01 11:33
В Херсонской области массовое дезертирство оккупантов - за беглецами охотятся заградотряды 2022-08-01 10:26