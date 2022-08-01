Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, с 1 августа аптеки будут отпускать антибиотики только по рецепту. Исключение – оккупированные территории и районы проведения боевых действий.
Отпуск по рецепту распространяется на все препараты, относящиеся к антибактериальным лекарственным средствам во всех формах, в том числе глазные капли, топические антибиотики и т.д.
Рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Отпуск электронных рецептов смогут осуществлять врачи всех уровней медицинской помощи, независимо от формы собственности заведения, при подключении заведения и его работников к электронной системе.
До конца текущего года продлится переходный период, в течение которого будут функционировать как электронные, так и бумажные рецепты.