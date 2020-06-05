Коронавирус Конституционный Суд рассмотрит законность введенных на время карантина запретов

2020-06-05 11:43 210

В Конституционный Суд уже поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых правительством и парламентом.

В частности, ВС просит проверить на соответствие Конституции подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабмина "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 № 392.

Верховный суд обращает внимание, что предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения, право свободно оставлять территорию Украины, право на мирные собрания (последние два могут быть ограничены только законом, а не актами правительства).

Также у ВС есть претензии к разрешению одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, поскольку, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы.

Кроме того, ВС указал, что Кабмин осуществил ограничения определенных конституционных прав, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.

Законом об изменениях в бюджет, которым "ограниченно зарплату работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами", по мнению ВС, было осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права.

В то же время, судьи ВС заявили, что "законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения относительно материального обеспечения других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей".

Напомним, из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров начал вводить ограничительные меры в Украине с 12 марта. Несколько раз он их менял и продолжал. С 1 июня начался третий этап ослабления карантина.

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