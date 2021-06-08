Украина В Украине одобрили смягчение карантинных ограничений - что и как изменится

2021-06-08 10:03

Кабмин Украины одобрил смягчение карантинных ограничений, которые касаются массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда.

Кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно (ранее было разрешено с 7.00 до 00.00), а обязательное расстояние между столиками уменьшили с 2 м до 1,5 м.

Разрешается проводить спортивные и массовые мероприятия (в частности, в ночных клубах) с заполнением двух третей мест. Однако, если все участники и посетители будут иметь отрицательные ПЦР-тесты, или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации, никаких ограничений не применяют.

Не запрещено также принимать посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов не более чем две трети мест.

Будут изменены и условия въезда. При въезде в Украину разрешили выдвигать не только негативный ПЦР-тест на коронавирус, но и негативный тест на антиген или международный сертификат, атакже полный курс вакцинации препаратами, сертифицированными ВОЗ.

"Зеленый" уровень эпиднебезопасности в Украине будут устанавливать, если:

- количество выявленных новых случаев инфицирования Covid-19 на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней - менее 75;

- коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на антиген менее чем 4%;

- количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 300;

- на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.