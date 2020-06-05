Коронавирус У Авакова рассказали, что министр спокойно относится к вероятной отставке

2020-06-05 10:39 252
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Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что за события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы. Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - заявил Геращенко.

По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Недовольство Аваковым вызвано последними криминальными событиями в Украине: расстрелом семи человек в Житомирской области, изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке, а также массовой перестрелкой в Броварах.

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