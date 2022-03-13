ВОЙНА В Украине Кадыров находится в Киевской области – Геращенко

2022-03-13 19:30

 

Официального подтверждения информации о том, что Рамзан Кадыров в Киеве пока нет. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится возле Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, он прячется по подвалам в окрестностях Иванкова и в скором времени планирует вернуться в Россию.

По его словам, информацию о прибытии Рамзана Кадырова в Украину опубликовали его "коллеги" из анонимного Telegram-канала. Официального подтверждения информации о том, что Рамзан Кадыров в Киеве пока нет. Как сообщалось ранее, Киевсовет собрался на заседание и принял ряд решений, необходимых для обороны столицы.

"В столь сложный для нашей страны и столицы момент большинство депутатов Киевсовета в городе. Работают на обеспечение обороны города, защиты жителей столицы. Сегодня у нас состоялось заседание Киевсовета, в котором приняло участие 68 депутатов от всех фракций", — сообщил Кличко.

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