Коронавирус Сегодня в Украине начался новый этап выхода из карантина - какие запреты отменят

2020-06-10 12:10 261
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В Минздраве допускают, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу базы отдыха, санаторные комплексы и профилактории. Правда, это возможно только в тех регионах, где позволяет эпидситуация.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - заявил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, 10 июня в Украине запланирован следующий этап выхода из карантина, но к нему готовы не все регионы.

Таким образом, открыть базы отдыха будет разрешено только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап ослабления карантинных ограничений.

Напомним, с 5 июня (предыдущий этап ослабления карантина) в регионах, где позволяет эпидситуация, разрешено:

  • Кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер
  • Людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции
  • Проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м
  • Проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме
  • Возобновление полетов по Украине.

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