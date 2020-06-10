Коронавирус Теплая вода и заманчивые цены: во сколько обойдется отдых на Азовском море в 2020 году

2020-06-10 19:30 264

Уже со среды, 10 июня в Украине в рамках адаптивного карантина заработают базы отдыха - украинцы смогут отправиться на отдых на берегу Азовского моря.

Цены

Бердянск

Снять двухместный номер на второй линии можно от 350 грн/сутки. Проживание с завтраками будет стоить от 500 грн/сутки. Комфортабельные базы отдыха на первой линии – с бассейном, детской площадкой, Wi-Fi – берут от 900 грн за номер.

Кирилловка

Диапазон цен на Пересыпи и Федотовой косе варьируется от 400 до 2500 грн/сутки при двухместном размещении без питания. Проживание в отеле на первой линии с бассейном стартует от 750 грн/ сутки для двоих. Самое бюджетное жилье предлагает частный сектор (преимущественно микрорайоны Степок и "Кирилловка-2"): снять домик без удобств можно за 150-200 грн/сутки.

Бирючий остров

Апартаменты с кухней можно снять за 800 грн/сутки. Скромные двухместные номера с раздельными кроватями обойдутся в 500-600 грн и выше. За номер в комфортабельном отеле с территорией просят от 1200 грн за сутки, при этом средняя суточная цена (в зависимости от условий и даты заезда) – 1700 грн без учета питания. Коттедж класса "стандарт" на берегу моря в июне можно заказать за 1800 грн, а двухместный домик с "удобствами во дворе" – за 180 грн/сутки при минимальном бронировании на 3 дня.

Приморск

Отдых для семьи (два взрослых+ребенок) обойдется в среднем 800 грн/сутки при проживании в номере "стандарт". Жилье эконом-класса без удобств можно снять за 150 грн/сутки при двухместном размещении.

Геническ

Двухместные номера "стандарт" стартуют по цене 300 грн/сутки. Номер без удобств – 100 грн/сутки с человека. Отели с бассейном, детской площадкой и тренажерным залом предлагают гостям разместится по цене 1200 грн/сутки и дороже. Цены указаны при размещении на первой линии без питания. Проживание в частных пансионатах на второй и третьей линии обойдется от 80 грн с человека.

Питание

Бердянск

Трехразовое питание для взрослого в среднем обойдется от 300 до 400 грн в сутки, для ребенка – 200-250 грн. Можно заказывать как полный пансион, так и только ужины, к примеру.

Приморск

Отдых с завтраками в отелях с бассейном и Wi-Fi стартует от 750 грн/сутки. Приморские базы отдыха также предлагают проживание с трехразовым питанием за 400-500 грн в сутки с человека.

Развлечения

Бердянск

С 13 июня в городе должен заработать аквапарк.

Кирилловка

Эпицентром развлечений можно назвать Федотову косу: здесь есть аквапарк, луна-парки, ночные клубы и т.п.

Бирючий остров является частью Азово-Сивашского национального природного парка, поэтому для любителей живописной природы, это то самое место.

Приморск

Инфраструктура для отдыхающих (базы отдыха, отели и пансионаты) располагается вдоль лимана за пределами города. Этот курорт выбирают для морского отдыха с детьми.

Геническ

Одна из достопримечательностей региона – Геническое озеро (Розовое озеро).

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